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Уголовное дело возбудили после гибели ребенка в ДТП на МКАД

Илья Ашуров

Происшествия
Уголовное дело возбудили после гибели ребенка в ДТП на МКАД
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 94-й километр, внутренняя сторонаКарта всех событий

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после гибели ребенка в ДТП, которое произошло в районе развязки МКАД и Ярославского шоссе. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» — прим. «ВМ»), — говорится в сообщении ведомства.

Утром 7 ноября в районе развязки МКАД и Ярославского шоссе водитель автомобиля такси не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение проезжей части. В результате аварии травмы получили три человека: сам водитель такси и два его пассажира — 34-летняя женщина и шестилетний мальчик.

Днем 8 ноября стало известно, что пострадавший в ДТП ребенок скончался. Его мать находится в больнице с различными травмами. Пострадавший водитель такси также в медучреждении.

Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила «Вечерней Москве», что надзорное ведомство контролирует ход принятия процессуальных решений по факту данного ДТП.

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