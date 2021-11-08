Пострадавший в ДТП на МКАД ребенок скончался в больнице

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Россия, Москва, МКАД, 94-й километр, внешняя сторона Карта всех событий

Ребенок, пострадавший в ДТП в районе развязки МКАД и Ярославского шоссе, скончался в больнице. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

— Мальчик сегодня скончался. Его мама находится в больнице с различными травмами. Пострадавший водитель такси также в медучреждении, — говорится в сообщении ведомства.

Добавляется, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Утром 7 ноября в районе развязки МКАД и Ярославского шоссе водитель автомобиля такси не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение проезжей части. В результате аварии травмы получили три человека: сам водитель такси и два его пассажира — 34-летняя женщина и шестилетний мальчик.

Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила «Вечерней Москве», что надзорное ведомство контролирует ход принятия процессуальных решений по факту данного ДТП.

Статистика ГИБДД

По данным ГИБДД, на прошедшей неделе в столице произошло 113 ДТП, в которых девять человек погибли и 125 получили травмы различной степени тяжести. Наиболее распространенные виды ДТП — наезд на пешеходов (50 эпизодов) и столкновение транспортных средств (43).

При этом самым опасным днем с точки зрения аварийности стала среда, 3 ноября. В этот день произошло 25 аварий, два человека погибли и еще 27 пострадали.

До этого в столичной ГИБДД назвали самые опасные районы Москвы для пешеходов. Так, районами с наибольшей пешеходной аварийностью оказались Люблино и Пресненский. В них произошло по 36 аварий с пешеходами.

Далее в списке наиболее опасных для пешеходов идут районы Выхино-Жулебино и Марьино — по 32 ДТП в каждом с начала года. Третью строчку занимают районы Даниловский и Южное Бутово. В них зарегистрировано по 29 ДТП.