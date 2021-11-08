Шотландия допустила возможность вмешательства России в референдум

Фото: Unsplash

Россия может попытаться оказать влияние на повестку относительно независимости Шотландии. Об этом заявила первый министр страны Никола Стерджен в понедельник, 8 ноября.

— Я думаю, что это может быть правдоподобным, что Россия может попытаться вмешаться в референдум по независимости Шотландии посредством дезинформации в социальных сетях и повлиять на дискурс относительно независимости Шотландии, — рассказала политик.

На данный момент, по ее словам, неизвестно, будет ли Россия «влиять» за независимость страны или против. На вопрос, есть ли у нее факты вмешательства Москвы, Стерджен ответила, что не только Россия, но и другие страны пытаются оказывать влияние, отмечает РИА Новости.

23 сентября СМИ сообщили, что Палата представителей Конгресса США единогласно поддержала поправку к оборонному бюджету, запрещающую американцам сделки с вновь выпущенными российскими суверенными долговыми обязательствами на первичном и вторичном рынках. Она предполагает запрет в любой валюте облигаций, выпущенных Банком России, ФНБ и Федеральным казначейством России со сроком погашения более 14 дней.

Поправка также обяжет аппарат директора Национальной разведки США предоставлять отчет о возможном иностранном вмешательстве в президентские выборы и выборы в Конгресс. Решение о том, стоит ли сохранить или приостановить эти санкции, будет принимать президент после получения доклада.