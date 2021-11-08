Компенсационные автобусы будут курсировать в ноябре по Горьковскому направлению ЦППК

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Горьковское направление Московской железной дороги, станция Балашиха Карта всех событий

Между станциями Реутов и Балашиха Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) будут курсировать компенсационные автобусы в ноябре. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в понедельник, 8 ноября.

Ограничения будут действовать 14, 21 и 28 ноября с 00:30 до 16:20 по местному времени. Такая мера необходима для строительства второго пути на ответвлении Горьковского направления ЦППК.

— Часть поездов проследует от и до Железнодорожной вместо Балашихи, а остальные будут выведены из расписания. Также внесены точечные корректировки в график движения поездов, курсирующих по основному ходу Горьковского направления, — заявили в пресс-службе.

Так, от станции Балашиха каждое воскресенье будут курсировать автобусы с 5:30 до 16:30. От Реутова можно будет уехать с 6:00 до 16:00.

— Для проезда необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте. Обращаем внимание пассажиров, что фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации по маршруту следования, — говорится в сообщении.

Также в понедельник, 8 ноября, в пресс-службе Московской железной дороги рассказали, что расписание движения некоторых электричек изменится в период с 8 по 11 ноября на Белорусском направлении столичной магистрали.

В МЖД отметили, что новый график работы связан с заменой стрелочных переводов на станциях Можайск и Бородино.