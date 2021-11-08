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Введение QR-кодов для посещения богослужений в храмах РПЦ не ожидается

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Введение QR-кодов для посещения богослужений в храмах РПЦ не ожидается
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Роспотребнадзор еще не поручил Русской православной церкви (РЦП) ввести систему QR-кодов для посещения богослужений в храмах. Об этом рассказал заместитель управления делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в понедельник, 8 ноября.

— Не ожидаем введения кодов для присутствия на богослужениях. Никаких новых распоряжений Роспотребнадзора в отношении храмов не было, — передает РИА Новости слова епископа.

В понедельник, 8 ноября, в России закончился период нерабочих дней, однако в некоторых регионах они будут продлены, а в других — продолжат действовать различные ограничения. «Вечерняя Москва» выяснила, какие меры останутся в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и других регионах.

Так, например, столица не стала продлевать режим длинных выходных дней. Однако с 8 ноября на дистанционный режим работы перешли не менее 30 процентов работников столичных предприятий. Это правило коснулось работников из групп риска: людей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания.

Введение QR-кодов для посещения богослужений в храмах РПЦ не ожидается

Ограничительные меры в Москве затронули и систему транспорта. Так, с 8 ноября для москвичей старше 18 лет с хроническими заболеваниями и лиц от 60 лет ограничили действие социальных карт для улучшения эпидемиологической ситуации в городе.

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