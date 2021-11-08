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Масочный режим временно появится в школах Воронежской области

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Масочный режим временно появится в школах Воронежской области
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Ученикам и педагогам в школах Воронежской области придется временно носить маски. Об этом сообщили в областном департаменте образования, науки и молодежной политики в понедельник, 8 ноября.

— Введение использования масок для обучающихся и сотрудников образовательных организаций носит временный характер — на период адаптации обучающихся после окончания каникул и их массового выхода на очное обучение. Дальнейшие решения будут зависеть от развития санитарно-эпидемиологической обстановки, — говорится в сообщении.

Образовательные учреждения, как уточняется, обязаны обеспечить режим термометрии на входе и разграничение передвижения обучающихся. Департамент не рекомендует школьникам покидать классы без маски, отмечает ТАСС.

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За последние сутки в России выявили 39 400 случаев COVID-19. При этом у 8,7 процента пациентов не обнаружены клинические признаки болезни.

Таким образом, всего за время пандемии в России заболели COVID-19 8 834 495 человек. Выздоровели после перенесенной болезни 7 587 560 пациентов.

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