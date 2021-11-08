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Врачи оценили реакцию иммунитета пожилых людей на бессимптомную форму COVID-19

Дарья Чентаева

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врачи оценили реакцию иммунитета пожилых людей на бессимптомную форму COVID-19
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Врачи установили, что иммунитет пожилых людей активнее реагирует на бессимптомные формы COVID-19: он вырабатывает больше антител, чем иммунная система молодых людей. По словам экспертов, это придает людям в возрасте от 50 лет и старше дополнительную защиту от «дельта»-штамма коронавирусной инфекции. Результаты исследования опубликовал научный журнал Scientific Reports.

— Больше всего нас удивило то, что антитела, которые вырабатывались у пожилых людей после бессимптомной формы коронавирусной инфекции, лучше защищали их организм от заражения «дельта»-вариантом SARS-CoV-2, чем аналогичные молекулы в кровотоке молодых пациентов. Это проявлялось в том, что антитела людей в возрасте значительно активнее подавляли взаимодействия частиц вируса с клетками, — сообщил профессор Монреальского университета Йоэль Пеллетье.

По словам ученого и его коллег, подобные особенности в реакции иммунитета молодых и пожилых людей на бессимптомное заражение COVID-19 необходимо учитывать при выработке стратегий по проведению повторной вакцинации населения и подготовке прогнозов по последующему распространению коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

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Ранее глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал уровень антител, который защищает от «дельта»-штамма.

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