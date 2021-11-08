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Путин наградил Гинцбурга орденом Александра Невского за добросовестную работу

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Путин наградил Гинцбурга орденом Александра Невского за добросовестную работу
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Президент России Владимир Путин наградил главу Центра Гамалеи Александра Гинцбурга орденом Александра Невского. Это следует из документа на портале правовой информации в понедельник, 8 ноября.

— За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом Александра Невского Гинцбурга Александра Леонидовича — директора федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи», город Москва, — говорится в документе на портале.

28 октября Гинцбург рассказал, что иммунизация «Спутником V», а потом ревакцинация назальным препаратом обеспечит защиту не только от тяжелого течения COVID-19, но и от заражения коронавирусом в принципе. Ученый отметил, что при использовании назальной вакцины образуется независимый барьер для проникновения вируса в организм человека на уровне местного иммунитета в области «входных ворот» вируса.

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За последние сутки в России выявили 39 400 случаев COVID-19. При этом у 8,7 процента пациентов не обнаружены клинические признаки болезни.

Таким образом, всего за время пандемии в России заболели COVID-19 8 834 495 человек. Выздоровели после перенесенной болезни 7 587 560 пациентов.

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