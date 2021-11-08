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Минюст включил в список СМИ-иноагентов пятерых россиян

Иван Юминов

Общество
Минюст включил в список СМИ-иноагентов пятерых россиян
Фото: МИД РФ

Минюст включил в список СМИ-иноагентов пятерых россиян. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 8 ноября.

— 8 ноября 2021 года во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены Павлов Иван Юрьевич, Ветошкина Валерия Валерьевна, Заговора Максим Александрович, Оленичев Максим Владимирович, Скворцова Елена Сергеевна, — говорится в сообщении.

Также ведомство включило в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, Межрегиональное общественное движение «Российская ЛГБТ-сеть», отмечается на сайте Минюста.

28 октября адвокат Иван Павлов, представляющий советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, рассказал, что его объявили в розыск. По словам юриста, его с июля не вызывали к следователю. Павлов уточнил, что узнал об объявлении в розыск от Сафронова, которому об этом сообщил следователь Александр Чабан.

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