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Госдеп предложил десять миллионов долларов за данные о хакерах из REvil

Иван Юминов

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Госдеп предложил десять миллионов долларов за данные о хакерах из REvil
state.gov / Фотография с сайта Госдепа США

Госдеп предлагает награду в размере до десяти миллионов долларов за данные о руководителях группировки кибервымогателей Sodinokibi/REvil. Об этом заявил официальный представитель ведомства Нед Прайс в понедельник, 8 ноября.

— Госдепартамент предлагает награду в размере до десяти миллионов долларов за информацию, которая приведет к установлению личности или местонахождения любого лица, занимающего руководящую позицию в транснациональной организованной преступной группировке... Sodinokibi, — рассказал дипломат.

Награду до пяти миллионов долларов можно получить за информацию, которая приведет к аресту или осуждению любого, кто пытается принять участие в кибервымогательстве с помощью Sodinokibi, приводит слова Прайса сайт Госдепа.

8 ноября Минфин США ввел санкции против украинца Ярослава Васинского и россиянина Евгения Полянина, которых подозревают в кибервымогательстве. Оба являются предполагаемыми членами хакерской группировки REvil.

Им инкриминируется атака на IT-компанию Kaseya, всего их подозревают в кибервымогательстве миллиона долларов. Васинский задержан в Польше и ожидает экстрадиции в США, а Полянин остается на свободе.

4 ноября в Госдепе сообщили, что США предложили вознаграждение в размере десяти миллионов долларов за данные о лидерах хакерской группировки DarkSide. В начале мая злоумышленники из объединения взломали системы Colonial Pipeline.

По утверждению американских спецслужб, группа может базироваться на территории России или Восточной Европы, но не связана с государством. 31 мая случилась атака на сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS.

Руководство считает, что за нападением стоит преступная организация REvil, находящаяся, вероятно, в России. Этой же группе пресса приписывает атаку, совершенную на сети компании — производителя программного обеспечения Kaseya.

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