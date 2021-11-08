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Астрологи назвали Топ-4 знака зодиака, представители которых родились в рубашке

Дарья Чентаева

Общество
Астрологи назвали Топ-4 знака зодиака, представители которых родились в рубашке
Фото: Pexels

Астрологи назвали четыре знака зодиака, представители которых имеют «сразу несколько жизней».

Овен

Овны очень энергичные. В критической ситуации они проявляют себя как организованные и очень сообразительные личности. В работе у Овнов редко бывают серьезные проблемы — в нужный момент у них как-будто открывается второе дыхание.

Лев

Львы обладают дальновидностью. Пользуясь природной интуицией, они умеют точно предсказывать развитие событий. Также Львы умеют грамотно применить свои знания и жизненный опыт. Критические ситуации для них — испытание на проверку собственных сил.

Скорпион

Скорпионы обладают внутренней стойкостью. Представители этого знака одарены мощной энергетикой, что позволяет им выходить победителями из любых конфликтных ситуаций и решать сложные проблемы.

Водолей

Водолеи после каждого тяжелого испытания забывают о нем. Они не цепляются за прошлое и не позволяют прошлым ошибкам раздражать совесть. Водолеи живут настоящим и умело приспосабливаются к любой среде. Внутренняя сила — главный оберег Водолеев, передает Пятый канал.

Ранее астрологи назвали пять знаков зодиака, под которыми рождаются мужчины, обладающие острым умом.

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