Корабль Crew Dragon отделился от МКС для возвращения на Землю

Фото: Twitter / SpaceX

Пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-2 отделился от Международной космической станции (МКС) и начал возвращение на Землю. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия в понедельник, 8 ноября.

— Отделение подтверждено, — говорится в сообщении.

Crew Dragon планирует облететь вокруг МКС, чтобы астронавты смогли сделать фотографии, отмечается в Twitter SpaceX.

6 ноября в Роскосмосе сообщили, что французский астронавт Тома Песке передал командование МКС россиянину Антону Шкаплерову до весны 2022 года. Процесс передачи смены, как уточняется, является формальной церемонией подписания документов.

Песке и Шкаплеров поставили подписи под актом о передаче полномочий. Нынешний полет стал четвертым в карьере российского космонавта.

Он будет руководить экипажем 66-й экспедиции до возвращения на Землю, которое ожидается весной 2022 года. До прибытия нового экипажа на МКС останутся космонавты Шкаплеров, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай.