Белый дом оценил перспективы новой встречи Путина и Байдена

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США не имеют информации о возможной встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в понедельник, 8 ноября.

— Мне нечего анонсировать по поводу какой-либо встречи, — приводит слова Жан-Пьер РИА Новости.

24 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что вероятность переговоров Путина с Байденом существует в обозримом будущем. По его словам, информация об этой встрече появится тогда, когда оба президента примут соответствующие решения.

Единственный на данный момент саммит с участием Путина и Байдена проходил в Женеве 16 июня. Первые переговоры политических лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов.

Президентов в ходе беседы сопровождали глава МИД Сергей Лавров с российской стороны и госсекретарь Энтони Блинкен — с американской. Позднее состоялась расширенная двусторонняя встреча президентов.

Эксперт-американист Малек Дудаков в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что отношения России и США в ближайшее время не улучшатся, а останутся на прежнем уровне. Точек соприкосновения между странами нет, хотя найти возможность для диалога вполне реально, заключил специалист.