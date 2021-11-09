Иммунолог Крючков объяснил, на что смотреть в анализе на антитела

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В некоторых клиниках пациенту предоставляют возможность самому выбрать тест-системы для подсчета антител, узнала «ВМ». Врач-иммунолог Николай Крючков рассказал, что определиться с наилучшим вариантом помогут специалисты и простое правило.

По словам специалиста, если вы вакцинировались и хотите проверить свой уровень защищенности от вируса — не нужно оценивать количество антител к N-антигену. Крючков подчеркивает, что в данном случае важно обратить внимание на S-, S1- или RBD-антигены.

Вирусолог Андрей Бутенко добавил к этому заявлению, что есть специальные системы по пересчету, которыми пользуются специалисты. С их помощью показатели антител приводятся к общему знаменателю, и всегда надо ориентироваться на какую-то конкретную тест-систему и комментарии специалиста.

Подробнее о том, как считают антитела к коронавирусу, как не запутаться в подсчетах и какое количество единиц действительно защищает от вируса, читайте в материале «Вечерней Москвы».