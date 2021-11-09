Десять человек эвакуировали из-за пожара в доме в центре Москвы

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Средняя Переяславская улица, 15/19 Карта всех событий

Пожар произошел в квартире дома в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах во вторник, 9 ноября.

Инцидент случился в Мещанском районе, на улице Средняя Переяславская, 15/19.

— Из дома эвакуировано десять человек, — уточнил собеседник «ВМ».

В понедельник, 8 ноября, баня загорелась на дачном участке в поселении Сосенском в ТиНАО. Инцидент случился в деревне Летово на улице Василия Бутурлина. Горение происходит на площади примерно 40 квадратных метров.

Также 8 ноября сообщалось, что квартира в жилом доме загорелась на севере Москвы. Инцидент произошел на Кронштадтском бульваре, 39/2.

Горение случилось в квартире на восьмом этаже на площади пять квадратных метров. Спасатели вывели одного пострадавшего из жилья. Возгорание вскоре удалось ликвидировать.