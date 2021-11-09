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Человек погиб в очаге пожара в квартире на севере Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Человек погиб в очаге пожара в квартире на севере Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Бескудниковский бульвар, 38Карта всех событий

Один человек погиб при пожаре в квартире дома на севере столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах во вторник, 9 ноября.

Инцидент случился на Бескудниковском бульваре, 38.

— В квартире загорелись личные вещи и мебель, — рассказал собеседник «ВМ».

Пожар оперативно потушили сотрудники МЧС. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра.

Один человек погиб при пожаре в квартире в центре Москвы. Инцидент случился в Мещанском районе, на улице Средняя Переяславская, 15/19.

В понедельник, 8 ноября, баня загорелась на дачном участке в поселении Сосенском в ТиНАО. Инцидент случился в деревне Летово на улице Василия Бутурлина. Горение происходит на площади примерно 40 квадратных метров.

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