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Тело женщины-инвалида обнаружили после пожара в доме в центре Москвы

Виктория Сикерина

Происшествия
Тело женщины-инвалида обнаружили после пожара в доме в центре Москвы
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Россия, Москва, Средняя Переяславская улица Карта всех событий

Прокуратура Москвы проведет проверку по факту обнаружения тела пенсионерки на месте пожара в доме в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 9 ноября.

— После тушения пожара обнаружено тело 68-летней женщины, которая являлась инвалидом, — рассказали в ведомстве.

Тело женщины-инвалида обнаружили после пожара в доме в центре МосквыФото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

В настоящий момент на месте происшествия находится заместитель Мещанского межрайонного прокурора, говорится в сообщении прокуратуры.

— Ход проведения процессуальной проверки по данному факту контролируется прокуратурой, — добавили в ведомстве.

Об инциденте стало известно утром 9 ноября. Тогда источник «Вечерней Москвы» в экстренных городских службах сообщил, что один человек погиб при пожаре в квартире дома в центре столицы. Из-за пожара из здания срочно эвакуировали 10 человек. Возгорание оперативно потушили сотрудники МЧС. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Также в понедельник утром, 9 ноября, произошел еще один пожар, но уже в жилом доме на Бескудниковском бульваре. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра. В результате пожара погиб один человек.

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