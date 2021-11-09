Лавров заявил, что внешние силы пытаются подорвать связи России и Казахстана

Фото: МИД РФ

Случаи притеснения русскоговорящего населения выявили в Казахстане. Целью такой ксенофобии является разлад в международных отношениях между Казахстаном и Россией. Такое мнение выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник, 9 ноября.

— К сожалению, в последнее время мы стали свидетелями ряда резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана. Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией, — заявил дипломат.

По словам Лаврова, уровень сотруднических отношений между Москвой и Нур-Султаном позволит совместно и мирно решить конфликт и принять комплекс необходимых мер для пресечения ксенофобии.

Глава МИД РФ добавил, что для этого Россия и Казахстан воспользуются помощью министерств иностранных дел, правоохранительных органов и даже администраций президентов.

— Ведется слаженная работа неправительственного сектора, экспертного и журналистского сообщества двух стран, — цитирует Лаврова «Российская газета».

РФ и Казахстан плотно сотрудничают последние годы. Так, за восемь месяцев 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт столицы в Казахстан увеличился на 29,8 процента. Страна стала главным покупателем столичных товаров и обогнала по этому показателю США и Белоруссию.