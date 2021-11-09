Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Лавров заявил, что внешние силы пытаются подорвать связи России и Казахстана

Виктория Сикерина

Политика
Лавров заявил, что внешние силы пытаются подорвать связи России и Казахстана
Фото: МИД РФ

Случаи притеснения русскоговорящего населения выявили в Казахстане. Целью такой ксенофобии является разлад в международных отношениях между Казахстаном и Россией. Такое мнение выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник, 9 ноября.

— К сожалению, в последнее время мы стали свидетелями ряда резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана. Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией, — заявил дипломат.

По словам Лаврова, уровень сотруднических отношений между Москвой и Нур-Султаном позволит совместно и мирно решить конфликт и принять комплекс необходимых мер для пресечения ксенофобии.

Глава МИД РФ добавил, что для этого Россия и Казахстан воспользуются помощью министерств иностранных дел, правоохранительных органов и даже администраций президентов.

— Ведется слаженная работа неправительственного сектора, экспертного и журналистского сообщества двух стран, — цитирует Лаврова «Российская газета».

РФ и Казахстан плотно сотрудничают последние годы. Так, за восемь месяцев 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт столицы в Казахстан увеличился на 29,8 процента. Страна стала главным покупателем столичных товаров и обогнала по этому показателю США и Белоруссию.

Читайте также:
международные отношенияКазахстанСергей Лавров
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юлий Гусман
Юлий Гусман

Пусть расцветают сто цветов

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Немеркантильные вы наши

Все мнения
О проекте