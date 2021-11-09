Названы 5 симптомов, указывающих на развитие коронавирусной пневмонии

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У некоторых пациентов с коронавирусной инфекцией могут развиться различные осложнения, среди самых опасных— появление пневмонии.

Пневмония приводит к тому, что воздушные мешочки в легких наполняются жидкостью и гноем, что затем затрудняет дыхание.

Чтобы предотвратить развитие воспаления легочных тканей, следует при первых же подозрениях на пневмонию обратиться в медучреждение.

Представители Национальной службы здравоохранения Великобритании рекомендуют обращать внимание на пять основных признаков, которые являются предвестниками развития пневмонии: учащенное сердцебиение и дыхание, одышку, головокружение и повышенное потоотделение.

Симптомами воспаления легких также могут быть кашель, высокая температура, недомогание, дрожь, потеря аппетита и боль в груди, сообщает издание «Невские новости».

До этого Доктор Мясников назвал фатальную ошибку при лечении коронавируса. Он отметил, что некоторые пациенты, болеющие дома, начинают хаотично принимать лекарства, как правило, кроворазжижающие, гормональные и антибиотики.