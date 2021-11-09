Свыше 11 миллионов рублей в Москве выманил у бизнесмена мошенник под видом генерала

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Москве полиция задержала мужчину, который выдавал себя за сотрудника силовых ведомств, чтобы получать деньги от бизнесмена. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленник заявил предпринимателю, что он работает в правоохранительных органах и имеет звание генерала. Бизнесмен испытывал трудности с законом, его подозревали в уклонении от уплаты таможенных платежей. «Генерал» предложил помочь в прекращении уголовного дела за вознаграждение в 45 миллионов рублей.

В течение нескольких месяцев мошенник встречался с бизнесменом и получал от него деньги якобы на текущие расходы. В общей сложности он таким образом получил свыше 11 миллионов рублей.

В какой-то момент бизнесмен почувствовал неладное и обратился к правоохранителям. Злоумышленника поймали с поличным.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере» — прим. «ВМ»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — заключила Волк.

Еще один случай мошенничества произошел в этом месяце в Подмосковье. Сотрудники полиции по Серпухову задержали мужчину, которого подозревают в мошеннических действиях в отношении пенсионерки. До этого 75-летняя гражданка обратилась в правоохранительные органы и рассказала, что неизвестные украли у нее 82 тысячи рублей.