Два автомобиля столкнулись на шоссе Энтузиастов в Москве

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Россия, Москва, шоссе Энтузиастов Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на пересечении шоссе Энтузиастов и 2-й Владимирской улицы. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Для движения по шоссе Энтузиастов в сторону области свободна одна полоса из трех, — говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Статистика ГИБДД

По данным ГИБДД, на прошедшей неделе в столице произошло 113 ДТП, в которых девять человек погибли и 125 получили травмы различной степени тяжести. Наиболее распространенные виды ДТП — наезд на пешеходов (50 эпизодов) и столкновение транспортных средств (43).

При этом самым опасным днем с точки зрения аварийности стала среда, 3 ноября. В этот день произошло 25 аварий, два человека погибли и еще 27 пострадали.

До этого в столичной ГИБДД назвали самые опасные районы Москвы для пешеходов. Так, районами с наибольшей пешеходной аварийностью оказались Люблино и Пресненский. В них произошло по 36 аварий с пешеходами.

Далее в списке наиболее опасных для пешеходов идут районы Выхино-Жулебино и Марьино — по 32 ДТП в каждом с начала года. Третью строчку занимают районы Даниловский и Южное Бутово. В них зарегистрировано по 29 ДТП.