Пять автомобилей столкнулись на Садовом кольце в Москве

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, улица Земляной Вал, 21/2с1 Карта всех событий

Авария с пятью машинами произошла на Садовом кольце в Москве. На участке дороги, где произошло ДТП, затруднено движение. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По данным ведомства, автомобили столкнулись в районе дома 21/2 на улице Земляной Вал.

— Движение по внешней стороне Садового кольца осуществляется по двум полосам из пяти. На внутренней стороне Садового кольца заняты две полосы из пяти, — говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы города.

Позже пресс-служба дептранса опубликовала видео с моментом аварии. На нем видно, как легковушка выезжает на встречную полосу, пересекая двойную сплошную линию, и врезается в стоящий в пробке автомобиль. Это провоцирует дальнейшую цепочку столкновений.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

Статистика ГИБДД

По данным ГИБДД, на прошедшей неделе в столице произошло 113 ДТП, в которых девять человек погибли и 125 получили травмы различной степени тяжести. Наиболее распространенные виды ДТП — наезд на пешеходов (50 эпизодов) и столкновение транспортных средств (43).

При этом самым опасным днем с точки зрения аварийности стала среда, 3 ноября. В этот день произошло 25 аварий, два человека погибли и еще 27 пострадали.

До этого в столичной ГИБДД назвали самые опасные районы Москвы для пешеходов. Так, районами с наибольшей пешеходной аварийностью оказались Люблино и Пресненский. В них произошло по 36 аварий с пешеходами.

Далее в списке наиболее опасных для пешеходов идут районы Выхино-Жулебино и Марьино — по 32 ДТП в каждом с начала года. Третью строчку занимают районы Даниловский и Южное Бутово. В них зарегистрировано по 29 ДТП.