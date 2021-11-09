Росгвардия окажет поддержку семье погибшего сотрудника в Санкт-Петербурге

Фото: rosgvard.ru/Росгвардия

Росгвардия поможет семье погибшего при задержании мошенника сотрудника Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по северо-западному округу во вторник, 9 ноября.

Уточняется, что в настоящий момент вопрос о посмертном награждении за проявленное мужество выдвинули на рассмотрение.

— У погибшего сотрудника Росгвардии остались жена и трое детей… Семье будет оказана вся необходимая социальная поддержка, — передает РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

Гибель сотрудника Росгвардии при задержании мошенника

О происшествии стало известно во вторник, 9 ноября. По данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент случился во время задержания телефонных мошенников. В процессе задержания водитель автомобиля Fiat Ducato сбил сотрудника Росгвардии и скрылся с места преступления. От полученных травм потерпевший скончался. Позже в городе объявили план «Перехват».

В результате на АЗС в районе города Мурино Всеволожского района Ленобласти полицейские задержали предполагаемого виновника гибели сотрудника Росгвардии в Санкт-Петербурге.

В ведомстве добавили, что в настоящий момент сотрудники устанавливают личность подозреваемого.

После по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».