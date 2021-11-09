Глава МИД ДНР назвала сообщения о применении беспилотника на Донбассе фейком

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Сведения о том, что Киев применил беспилотные системы Bayraktar для удара по территориям Донбасса, назвали ложью в Министерстве иностранных дел (МИД) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявила полпред ДНР в контактной группе по урегулированию конфликта и глава местного МИД Наталья Никонорова во вторник, 9 ноября.

До этого в генеральном штабе Украины рассказали, что военнослужащие впервые использовали беспилотник на территории вооруженного конфликта. По сообщению ведомства, оружие уничтожило гаубицу противника.

— Конкретный случай боевого применения «Байрактара» не подтвердился, пока, по имеющимся у нас данным, можно говорить о том, что все это фейк. Видео, которое распространил Генштаб Вооруженных сил Украины, где якобы с турецкого БПЛА уничтожаются наши позиции, по факту не совпадает с нашей информацией. Но в Киеве по каким-то причинам продолжают настойчиво об этом говорить, — заявила Никонорова.

По ее словам, украинская сторона не в первый раз применила беспилотные системы. Однако до этого их использовали только с целью наблюдения. Также министр иностранных дел ДНР напомнила, что такие действия противоречат принятым в Минске соглашениям.

— Если Украина открыто признает использование беспилотников и продолжит их использовать, да еще и не только в разведывательных целях, но и в боевых, то, соответственно, это можно расценивать как прямой официальный выход украинской стороны из мер по усилению режима прекращения огня, бессрочного перемирия и в целом минского процесса, — передает РИА Новости ее слова.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на новость о беспилотниках на Донбассе. По ее словам, использование украинской армией беспилотников на территории вооруженного конфликта в Донбассе противоречит принятым минским соглашениям.

Дипломат подчеркнула, что беспилотную технику в указанной зоне имеют право использовать лишь наблюдатели ОБСЕ.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.