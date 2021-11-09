АТОР не исключила снижения цен на туры после открытия авиасообщения с девятью странами

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Цены на открывшиеся направления будут зависеть от наличия квот, спроса и предложений. В целом, если о путешествии позаботиться заранее, можно сэкономить средства. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

С 9 ноября Россия возобновила чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Также снова стало возможным авиасообщение с девятью странами — Тунисом, Таиландом, Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией и Швецией.

По мнению Горина, цены на те направления, где разрешены рейсы без ограничений, могут быть ниже.

— Например, в Египет с 9 ноября разрешены чартерные рейсы. Именно стоимость авиабилетов в турпакете может быть ниже на 10–20 процентов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Но это не относится к стоимости отеля. Поэтому для Египта это хорошо, рейсов будет больше из разных городов России. Но если туристы планируют поездки на Новый год, не надо забывать, что цена складывается еще и из стоимости отеля. Поэтому нужно учитывать этот факт, а в период повышенного спроса он будет находиться на максимуме. Так что поездки лучше планировать заранее. Если боитесь заболеть, то можно купить страховку от невылета, которая компенсирует потери в случае отмены поездки по причине болезни, — уточнил эксперт.

Он также добавил, что стоимость тура зависит от категории гостиницы. Поэтому сейчас можно подобрать путевку и за 60–90 тысяч рублей на двоих, где будет все включено.

По мнению Горина, из вновь открытых девяти направлений туристическим потенциалом обладают два — это Таиланд и Тунис. Рейсы в эти страны всегда летали, но они были грузопассажирскими. Сейчас добавятся регулярные, но при планировании отдыха нужно не забывать о том, что в каждой стране свои правила въезда, заключил эксперт.