Сын бывшего топ-менеджера McDonald's пропал в Москве

Фото: Вечерняя Москва

В столице пропал взрослый сын Хамзата Хасбулатова, который руководил первым открытым в России рестораном McDonald's. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, в полицию обратилась мать 39-летнего Тимура Хасбулатова. Женщина рассказала, что ее сын ушел из дома после ссоры с супругой в конце сентября. С тех пор связь с Тимуром потеряна, домой он так и не вернулся.

Пропавший мужчина среднего роста и телосложения, на его теле много татуировок, на правой руке — «рукав». По факту случившегося проводится проверка, сообщает агентство.

В 1988 году Хамзат Хасбулатов открыл первый McDonald’s в России. До 2018 года он был руководителем отделения этой сети ресторанов в РФ.

До этого сообщалось о пропаже двух мальчиков 10 и 13 лет в Пермском крае. Они без ведома взрослых покинули место своего проживания в городе Верещагино. Поиском детей занимаются правоохранительные органы. Прокуратура взяла на контроль ход проведения мероприятий.