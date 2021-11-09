Движение на Садовом кольце полностью восстановили после крупного ДТП

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, улица Земляной Вал, 21/2с1 Карта всех событий

На Садовом кольце восстановили движение после крупного ДТП с пятью машинами. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Движение полностью восстановлено, — говорится в сообщении ведомства.

ДТП с пятью машинами произошло днем 9 ноября в районе дома 21/2 на улице Земляной Вал. Из-за аварии движение по внешней стороне Садового кольца осуществляется по двум полосам из пяти, по внутренней стороне — по трем.

Позже пресс-служба дептраса опубликовала видео с моментом аварии. На нем видно, как легковушка выезжает на встречную полосу, пересекая двойную сплошную линию, и врезается в стоящий в пробке автомобиль. Это провоцирует дальнейшую цепочку столкновений.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила «Вечерней Москве», что прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП с пятью машинами на Садовом кольце. Отмечается, что в аварии пострадали два человека.