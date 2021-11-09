Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств крупного ДТП на Садовом кольце

Илья Ашуров

Происшествия
Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств крупного ДТП на Садовом кольце
Фото: Пресс-служба прокуратуры
Россия, Москва, улица Земляной Вал, 21/2с1 Карта всех событий

Московская прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП с пятью машинами на Садовом кольце. Об этом во вторник, 9 ноября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Прокуратура ЦАО контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуальных решений по факту ДТП на Земляном Валу, где столкнулись пять автомобилей, — сказала Нефедова.

Также она добавила, что информация о пострадавших уточняется. По предварительным данным, в аварии пострадали два человека.

ДТП с пятью машинами произошло днем 9 ноября в районе дома 21/2 на улице Земляной Вал. Из-за аварии движение по внешней стороне Садового кольца осуществляется по двум полосам из пяти, по внутренней стороне — по трем.

Позже пресс-служба дептраса опубликовала видео с моментом аварии. На нем видно, как легковушка выезжает на встречную полосу, пересекая двойную сплошную линию, и врезается в стоящий в пробке автомобиль. Это провоцирует дальнейшую цепочку столкновений.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

Статистика ГИБДД

По данным ГИБДД, на прошедшей неделе в столице произошло 113 ДТП, в которых девять человек погибли и 125 получили травмы различной степени тяжести. Наиболее распространенные виды ДТП — наезд на пешеходов (50 эпизодов) и столкновение транспортных средств (43).

При этом самым опасным днем с точки зрения аварийности стала среда, 3 ноября. В этот день произошло 25 аварий, два человека погибли и еще 27 пострадали.

До этого в столичной ГИБДД назвали самые опасные районы Москвы для пешеходов. Так, районами с наибольшей пешеходной аварийностью оказались Люблино и Пресненский. В них произошло по 36 аварий с пешеходами.

Далее в списке наиболее опасных для пешеходов идут районы Выхино-Жулебино и Марьино — по 32 ДТП в каждом с начала года. Третью строчку занимают районы Даниловский и Южное Бутово. В них зарегистрировано по 29 ДТП.

Читайте также:
Садовое кольцоДТПМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Черном море — «черные дыры»

Юлий Гусман
Юлий Гусман

Пусть расцветают сто цветов

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Все мнения
О проекте