Песков назвал причину сбоев в доставке продуктов питания на Дальний Восток

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поставил на личный контроль ситуацию с перебоями в доставке продуктов питания в населенные пункты Дальнего Востока. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера государства Дмитрий Песков во вторник, 9 ноября.

Он отметил, что в настоящий момент правительство РФ предпринимает комплекс необходимых мер для предотвращения такой ситуации.

— Мы знаем, что есть определенные логистические проблемы, вызваны они развивающимся в последние недели международным логистическим кризисом. Это постковидные проявления в мировой экономике. Действительно на Дальнем Востоке порты перегружены, инфраструктура еле-еле справляется с кратно возросшим грузопотоком, прежде всего импортным грузом, — передает РИА Новости слова Пескова.

18 октября президент России Владимир Путин распорядился до 1 ноября обсудить распространение «Дальневосточной ипотеки» на сотрудников сфер здравоохранения и образования, которые проработали на территории Дальневосточного федерального округа не менее пяти лет.

В этот же день российский лидер поручил правительству рассмотреть вопрос о выплате миллиона рублей на жилье для жителей Дальнего Востока при рождении третьего и последующих детей.