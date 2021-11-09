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Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в России

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в России
Фото: roscongress/Андрей Любимов

В России остановился рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди населения в возрасте от 18 до 49 лет. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— За прошедшую неделю показатель заболеваемости составил 191 на 100 тысяч населения. И еще раз хочу отметить, что прошедшая неделя показала снижение, значительное снижение темпов прироста, — отметила глава ведомства.

Она также добавила, что рост заболеваемости продолжает расти среди людей старше 60 лет.

Попова напомнила, что в 77 российских регионах уже введена система QR-кодов при посещении заведений, передает РИА Новости.

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За последние 24 часа в 85 регионах России зарегистрировали еще 39 160 заболевших коронавирусной инфекцией. Также за минувшие сутки российские врачи полностью вылечили 32 037 человек от COVID-19. За 24 часа зафиксировали 1211 летальных исходов. Лидерами по числу новых случаев заражения остаются Москва, Московская область и Санкт-Петербург. За указанный период времени здесь обнаружили 5287, 2818 и 2680 новых случаев соответственно. Таким образом, с начала пандемии COVID-19 в России зафиксировали 8 873 655 случаев. Полностью выздоровели 7 619 596 человек, а умерли — 249 215.

8 ноября в России закончились нерабочие дни, однако в некоторых регионах они будут продлены, а в других — продолжат действовать различные ограничения. «Вечерняя Москва» выяснила, какие меры останутся в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и других регионах.

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