Доктор Мясников объяснил, как лечить запоры пожилым людям

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как бороться с запорами людям старше 65 лет.

Доктор объяснил, что запором считается стул реже трех раз в неделю. Он становится опасным для жизни, если длится дольше трех дней и сопровождается потерей веса, повышением температуры тела и общей слабостью.

Одним из провоцирующих факторов запора является малоподвижный образ жизни.

— Физическая неактивность — это важнейший фактор риска для запора. Занятия спортом провоцируют перистальтику и способствуют очищению организма, — объяснил врач в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Также к запорам приводят ожирение, хронический геморрой, недостаток клетчатки, полипы, спаечный процесс и недостаток жидкости. Кроме этого, ряд лекарственных препаратов может затруднять очищение организма.

— Прием лекарств также провоцирует запоры. В каждой таблетке лекарства от гипертонии есть ингибиторы кальциевых каналов, первое побочное действие от которых — это запор. Поэтому сначала обратите внимание на принимаемые лекарства, — посоветовал доктор.

Один из способов борьбы с запорами — наладить питание.

— Каков стол — таков и стул. Картошка, жирная колбаса, рис будут вызывать запоры. Необходима правильная диета. Нужно есть клетчатку, отруби, овощи, фрукты. Первый продукт от запоров — это слива. Полно клетчатки и веществ, которые настраивают перистальтику. При этом использование ряда слабительных типа сены будет опасно — вы отучаете кишечник работать. Пейте достаточное количество жидкости, двигайтесь, — сказал врач.

Также он отметил, что резкое изменение стула после 50 лет может быть симптомом онкологии.

Ранее доктор назвал вид рака, который можно не лечить.