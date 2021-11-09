Силовики задержали лидера ростовской ОПГ бизнесмена Бабаева

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В Ростовской области задержан бизнесмен Карим Бабаев. Он находился в розыске по подозрению в организации преступного сообщества. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Карим Бабаев задержан на территории Ростовской области, — сказал собеседник агентства.

По данным следствия, Бабаев является организатором преступной группировки, которая действовала в Аксайском районе Ростовской области. Свою преступную деятельность эта группировка осуществляла под патронажем экс-главы администрации района Виталия Борзенко, сообщает ТАСС.

До этого сообщалось, что в Подмосковье полиция задержала двоих подозреваемых в убийстве бизнесмена Гайка Арутюняна, которое произошло накануне. Правоохранители обнаружили желтую «газель», на которой предполагаемые убийцы покинули место преступления. Эта машина принадлежит подмосковной логистической компании. По словам ее директора, «газель» сдавалась в аренду для транспортировки строительных материалов.