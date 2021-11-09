Столичный Роспотребнадзор проверил за нерабочие дни 1,2 тысячи объектов

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Роспотребнадзор Москвы в нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября провел 1237 проверок на разных объектах на предмет соблюдения коронавирусных ограничений. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

По итогам рейдов нарушения установили на 474 объектах. Наибольшее количество из них приходится на магазины сети «Магнит» — 52 процента.

Проверки также проводились в крупных ТЦ и магазинах сетей «Виктория», «Дикси», «Пятерочка» и других.

Отмечается, что при проверке магазинов «Виктория» специалисты ведомства не выявили ни одного нарушения, передает РИА Новости.

Роспотребнадзор опечатал 132 кальянные в Москве с начала года за нарушение противоэпидемических мер. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 5 ноября.

5 ноября сообщалось, что ведомство временно опечатало два магазина «Магнит» в городе из-за нарушения противоэпидемических мер. Инспекторы выявили нарушения в магазинах на Зеленоградской улице, 18а, строение 3, и на улице Петрозаводской, дом 12, корпус 1. Так, покупатели не носили маски, точки не обладали запасом средств индивидуальной защиты, а также в магазинах не обеспечили обеззараживание воздуха. Деятельность магазинов могут приостановить на срок до 90 суток