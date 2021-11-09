Фото: Администрация президента РФ

Во вторник, 9 ноября, президент РФ Владимир Путин назначил Илью Моргунова послом России в Омане. Моргунов заменит на этой должности Дмитрия Догадкина. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

— Назначить Моргунова Илью Анатольевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Султанате Оман, — сообщается в материале.

По данным МИД, раньше Илья Моргунов занимал пост главного советника департамента Ближнего Востока и Северной Африки российского внешнеполитического ведомства.

В среду, 27 октября, Владимир Путин назначил сенатора Марию Львову-Белову на пост детского омбудсмена. По словам президента России, она имеет большой семейный опыт и навыки общественной работы. Львова-Белова заявила, что готова к работе, и поблагодарила Владимира Путина. Глава государства назначил бывшего сенатора омбудсменом сроком на пять лет.

13 октября Путин назначил Наталью Поклонскую чрезвычайным и полномочным послом в африканской стране Кабо-Верде. Другим указом глава государства освободил от соответствующей должности Владимира Соколенко.