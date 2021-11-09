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Путин попросил соцблок кабмина доложить о влиянии нерабочих дней на ситуацию с COVID-19

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Путин попросил соцблок кабмина доложить о влиянии нерабочих дней на ситуацию с COVID-19
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин попросил социальный блок кабинета министров доложить о том, как нерабочие дни в стране повлияли на борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом глава государства сообщил во вторник, 9 ноября, на совещании с членами Совета безопасности.

— Мне бы хотелось послушать, как сказалась на борьбе с этой инфекцией та мера, которую мы ввели (выходные дни, которые только что закончились), и что предполагается сделать в ближайшее время, — сказал глава государства.

Совещание проводится в формате видеоконференции. В нем принимают участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения России Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова и мэр Москвы Сергей Собянин, передает РИА Новости.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна была быть сохранена.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не собираются продлевать нерабочие дни в городе с 8 ноября. По его словам, динамика заболеваемости коронавирусом в Москве стабилизировалась. Глава города уточнил, что требования о домашнем режиме для москвичей старшего возраста и об удаленке для 30 процентов штата компаний по-прежнему сохраняются. Аналогичные требования продолжат действовать в Московской области.

Путин попросил соцблок кабмина доложить о влиянии нерабочих дней на ситуацию с COVID-19
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