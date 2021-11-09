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Капитан задержанного в Дании «Академика Иоффе» рассказал о состоянии экипажа

Полина Долганова

Общество
Капитан задержанного в Дании «Академика Иоффе» рассказал о состоянии экипажа
Фото: Youtube / U.S. Navy

Капитан задержанного в Дании российского корабля «Академик Иоффе» рассказал о текущей ситуации на судне.

По его словам, в настоящее время корабль находится в порту Скаген. В составе экипажа — 61 человек. Состояние здоровья каждого из них оценивается как хорошее.

— Из 61 члена экипажа 38 человек — морской экипаж, 23 человека — из научного состава. На весь период экспедиции, которая была запланирована до 28 декабря 2021 года, мы обеспечены в полном объеме водой, провизией, топливом и готовы выполнить все поставленные задачи, которые были возложены на нашу экспедицию, — заявил собеседник Пятого канала.

Он заключил, что экипаж находится в контакте с Минобрнауки России и поддерживает связь с российским посольством в Дании.

4 ноября в посольстве России сообщили о задержании «Академика Иоффе» в Дании. Корабль, как подчеркивается, плавает под флагом России и принадлежит государству. Дипломатическая миссия передала в МИД России копии судебных решений, благодаря которым было произведено задержание.

Иск к кораблю подала канадская компания One Ocean Expeditions Ltd. из-за предыдущей коммерческой деятельности судна.

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