На Замоскворецкой линии метро нет движения поездов из-за проверки состава

Фото: Вечерняя Москва

На центральном участке Замоскворецкой линии столичного метро временно увеличены интервалы движения для проверки поезда. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» во вторник, 9 ноября.

Позднее сообщили, что движение поездов временно прекращено.

— На Замоскворецкой линии (2) нет движения от «Театральной» до «Белорусской» — для проверки одного состава. В обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом, — сообщается в Telegram-канале.

Фото: Вечерняя Москва

9 ноября стало известно, что пригородные электропоезда, следующие по Казанскому направлению Московской железной дороги (МЖД), задерживаются по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве рассказали, что причина изменения графика движения — остановка состава дальнего следования на перегоне Люберцы-1 — Быково.

В понедельник, 8 ноября, сообщалось, что расписание движения некоторых электричек изменится в период с 8 по 11 ноября на Белорусском направлении МЖД. В пресс-службе перевозчика отметили, что новый график работы связан с заменой стрелочных переводов на станциях Можайск и Бородино.