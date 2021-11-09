Эксперт предупредила о последствиях запрета фильмов с сексуальными девиациями

Кадр из фильма «Любовь»

Возможное введение в России запрета на демонстрацию сцен сексуальных девиаций в онлайн-кинотеатрах отразится на производстве контента для этих площадок. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» заявила продюсер CEО LANA Cinemа Светлана Большакова.

По ее мнению, продюсеры и режиссеры вынуждены будут отказываться от «воплощения интересных идей»:

— Они перестанут создавать контент, который часто становится не только фестивальным хитом, но и показывает зрителям ролевые модели и жизненные сценарии. Скажем, как можно запретить фильмы (итальянского режиссера Педро — прим. «ВМ») Альмодовара, если это великое кино, говорящее о сложных темах взрослых людей.

Большакова добавила, что инициатива отразится и на финансовой ситуации в отрасли.

Роскомнадзор рассматривает введение запрета для онлайн-кинотеатров на показ фильмов и сериалов с нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями. К последним относятся педофилия, эксгибиционизм, садизм и мазохизм.