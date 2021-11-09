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Кличко опроверг информацию о своем обещании сломать ногу Зеленскому

Полина Долганова

Общество
Кличко опроверг информацию о своем обещании сломать ногу Зеленскому
Фото: Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко опроверг информацию о том, что он планировал сломать ногу нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому, после того как тот пошутил о боксере в юмористической программе «Квартал 95».

— Не слушайте никаких сплетен. Я никому не обещал сломать ноги, я таким не занимаюсь. Максимум, что у меня получалось в карьере, — совершенно случайно ломать носы, — рассказал мэр украинской столицы в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

До этого президент Украины Владимир Зеленский пошутил, что перестал заниматься бизнесом после избиения на фоне его победы на президентских выборах.

Накануне украинский телеведущий и врач Евгений Комаровский рассказал о том, что он сильно сожалеет о поддержке, оказанной им нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому во время президентских выборов в 2019 году. Дмитрий Гордон, который пригласил Комаровского на интервью, поинтересовался у собеседника, считает ли он себя «лохом» из-за сложившейся ситуации. На это педиатр ответил утвердительно.

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