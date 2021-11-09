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Знак двухминутной парковки на северо-западе столицы заменят

Дарья Чентаева

Город
Знак двухминутной парковки на северо-западе столицы заменят
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Дорожный знак, разрешающий остановку автомобиля в течение двух минут, на северо-западе столицы заменят на знак «Стоянка запрещена», который используется повсеместно и разрешает остановку в его зоне до пяти минут. Об этом рассказали в пресс-службе московского центра организации дорожного движения.

Ранее один из Telegram-каналов разместил фото дорожного знака, разрешающего парковку только на две минуты. Как сообщили в ЦОДД, подобная табличка была установлена на Новощукинской улице несколько лет назад в рамках эксперимента под названием Kiss&Ride для обозначения зоны для быстрой высадки пассажиров, передает РИА Новости.

— Сейчас мы стараемся сокращать количество знаков и в ближайшее время заменим его на знак «Стоянка запрещена», который используется повсеместно и разрешает остановку в его зоне до пяти минут, — заявили в пресс-службе.

28 октября Госинспекция по недвижимости Москвы сообщила, что с начала текущего года выявила на юго-западе Москвы и пресекла 16 фактов ограничения доступа на территорию общего пользования, один незаконный шлагбаум был демонтирован на юго-западе столицы.

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