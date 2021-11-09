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«Эпатаж высокого класса»: Лолита станцевала в боди со шваброй в руках

Юлия Курганова

Общество
«Эпатаж высокого класса»: Лолита станцевала в боди со шваброй в руках
Фото: Youtube / ШАСТУН

Певица Лолита Милявская не стесняется демонстрировать публике себя настоящую. Вот и на этот раз она поразила фанатов необычным танцем. Надев леопардовый боди, включив композицию Светланы Лободы и взяв в руки швабру, начала двигаться в ритм музыке.

— Улетая, решила убрать за собой. Хоть настроение далекое от «американо», но песня Светы уж больно нравится, — подписала видео в Instagram Милявская.

Исполняя «номер», Лолита начала размахивать шваброй над головой, но чуть не упала. Под занавес звезда рассмеялась и несколько раз задорно подпрыгнула.

Своеобразный танец певицы привел поклонников в восторг. Они восхитились стройной фигурой 57-летней артистки и ее чувством юмора.

«Молодец, всегда позитив!»; «Лолиточка — улетная просто! Шикарная, молодец! До сих пор вспоминаю ваш концерт в Кирове!»; «Бомбическая женщина!»; «Красоточка, обожаю! Юморная»; «Эпатаж высокого класса», — написали фолловеры.

Лолита восхитила фанатов видео из бассейна. Певица опубликовала видео, на котором предстала в леопардовом монокини со стрингами. Нырнув в бассейн, артистка эффектно продемонстрировала фигуру.

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