Немецкий обозреватель допустил заморозку «Северного потока — 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Немецкий журналист Штефан Корнелиус заявил, что новому правительству ФРГ в наследство от предшественников досталась российская газовая зависимость, поэтому кабмин должен пойти на крайние меры, чтобы избавиться от нее.

Он отметил, речь идет о допуске к эксплуатации газопровода «Северный поток — 2». По мнению Корнелиуса, это является важным политическим решением для Германии.

— Решением может быть только разделение владельца и оператора сети, выход из зависимости от России через другие источники поставок, альтернативные источники энергии и, в конце концов, политическое решение о закрытии трубопровода, — написал журналист в статье для газеты Süddeutsche Zeitung.

Он добавил, что уязвимой для российской газовой политики становится не только Украина. Для ФРГ, считает Корнелиус, это также становится фатальной зависимостью.

Депутат бундестага ФРГ прошлого созыва от партии «Левые» Клаус Эрнст призвал к срочному запуску российского газопровода, так как «немецкие потребители газа ощущают острую необходимость» в этом.

Он сказал, что солидарен с премьер-министром Баварии и лидером Христианско-социального союза Маркусом Зедером, который ранее заявил, что скорейший ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» поможет снизить цены на газ в Германии.

3 ноября СМИ сообщили, что процесс получения разрешения со стороны Германии на использование «Северного потока — 2» может затянуться до мая 2022 года. Федеральное сетевое агентство Германии должно будет вынести предварительное решение по сертификации до 8 января. После этого его передадут на двухмесячное рассмотрение в Европейскую комиссию. Ее вердикт не будет иметь обязательного характера, но процесс может растянуться до 8 мая. Затем регулятор получит возможность выдать лицензию газопроводу. Поставки по «Северному потоку — 2» могут начаться на следующий день после одобрения со стороны агентства. При этом Берлин может ускорить бюрократические процессы на фоне энергетического кризиса в Европе.