«Суперпапа»: Прилучный показал, как отдыхает с детьми в парке аттракционов

Фото: Youtube / PEOPLETALK TV

Актер Павел Прилучный решил отдохнуть в ноябре в Сочи с детьми от бывшей жены Агаты Муцениеце. Вместе с наследниками он поселился в уютном отеле и отправился осваивать курорт.

В компании сына Тимофея и дочки Мии артист появился в экстрим-парке Skypark и опубликовал фото с отдыха на своей странице в Instagram. Однако это развлекательное место не понравилось звездным наследникам. По словам Прилучного, им было там страшно.

Зато семейство впечатлил подвесной мост, расположенный между скал. Мия в компании папы с удовольствием прокатилась на паровозике, а Тимофей — на электромашинках.

Поклонники отметили, что актер и дети выглядят очень веселыми и счастливыми, видно, как они тепло относятся друг к другу.

«Суперпапа»; «Как же дети его любят!»; «Вы замечательный папа»; «Видно, что сын и дочка в вас души не чают», — прокомментировали кадры подписчики.

Прилучный заинтриговал подписчиков фотографией с Глюкозой и ребенком. Актер привык шокировать своих фанатов неожиданными поворотами в своей личной жизни. 6 октября на своей странице в Instagram артист опубликовал фото с певицей Глюкозой и мальчиком-подростком.

Павел Прилучный развелся с Агатой Муцениеце после восьми лет брака весной 2020 года. Позднее артисту начали приписывать роман с коллегой Мирославой Карпович. Уже почти год звездная пара живет в одном доме. Кроме того, Карпович успела подружиться с детьми Прилучного от брака с Муцениеце. Он часто проводит время с дочкой Мией и сыном Тимофеем, забирая их к себе на выходные.