Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Диетолог Половинская посоветовала самые безопасные для здоровья сладости

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог Половинская посоветовала самые безопасные для здоровья сладости
Фото: pixabay.com/ru/

Диетолог Юлия Половинская рассказала, какие сладости не причинят вред здоровью.

По ее словам, в рацион можно включать натуральные сладости — пастилу и мармелад без сахара. Также организму нужна глюкоза, которая в достаточном количестве содержится в ягодах, фруктах и сухофруктах.

Половинская напомнила, что почти все магазинные сладости содержат рафинированный сахар, который только вредит организму.

— Сахар — непризнанный наркотик, вызывающий привыкание. Он повышает уровень инсулина в крови, в результате организм откладывает жировые запасы. Все больше людей страдают от ожирения и предожирения (каждый второй взрослый человек на планете) и сахарного диабета (каждый десятый), — отметила специалист, передает РИА Новости.

Диетолог добавила, что смертность от диабета находится на четвертом месте в мире, поэтому употреблению сладостей должно быть разумным.

Диетологи назвали пять продуктов, которые следует исключить из рациона зимой. C наступлением холодов организм человека особенно нуждается в источниках энергии и витаминов. Но важно помнить, что некоторые продукты не приносят человеку пользы. Нутрициолог Марина Бессонова рассказала, какую еду необходимо вычеркнуть из рациона в зимнее время.

Читайте также:
советы специалистаСладостимармелад
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Черном море — «черные дыры»

Юлий Гусман
Юлий Гусман

Пусть расцветают сто цветов

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Все мнения
О проекте