Диетолог Половинская посоветовала самые безопасные для здоровья сладости

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Диетолог Юлия Половинская рассказала, какие сладости не причинят вред здоровью.

По ее словам, в рацион можно включать натуральные сладости — пастилу и мармелад без сахара. Также организму нужна глюкоза, которая в достаточном количестве содержится в ягодах, фруктах и сухофруктах.

Половинская напомнила, что почти все магазинные сладости содержат рафинированный сахар, который только вредит организму.

— Сахар — непризнанный наркотик, вызывающий привыкание. Он повышает уровень инсулина в крови, в результате организм откладывает жировые запасы. Все больше людей страдают от ожирения и предожирения (каждый второй взрослый человек на планете) и сахарного диабета (каждый десятый), — отметила специалист, передает РИА Новости.

Диетолог добавила, что смертность от диабета находится на четвертом месте в мире, поэтому употреблению сладостей должно быть разумным.

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