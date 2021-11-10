Ученые РАН обнаружили продукт, блокирующий распространение COVID-19

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Содержащееся в черном перце вещество пиперин может блокировать распространение коронавируса. К таким выводам пришли ученые из Института цитологии РАН и Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. Результаты исследования опубликованы в журнале Biomedicines.

Одна из авторов научной работы главный научный сотрудник ИНЦ РАН Ольга Остроумова рассказала о деталях исследования.

Она пояснила, что создание препаратов, блокирующих белки на поверхности клетки человека, к которым прикрепляется возбудители инфекции, является одним из направлений по борьбе с COVID-19. Но штаммы быстро мутируют и их белки тоже. Это приводит к тому, многие разработанные препараты со временем теряют свою эффективность.

Поэтому российские ученые решили пойти другим путем и найти вещества, которые способны заблокировать не белковое взаимодействие, а слияние липидных оболочек (мембран) клеток человека и вируса. Если такое слияние не произошло, то и заражения не будет.

Специалисты выяснили, что пиперин способен изменять свойства вирусной липидной оболочки. Это является препятствием для SARS-CoV-2, из-за которого он не может сливаться с мембранами человеческих клеток и распространяться дальше.

Для эксперимента отобрали 20 различных алкалоидов, но наибольшую эффективность показал именно пиперин. Ученые провели тесты на «уханьском» варианте коронавируса и клетках обезьян.

На основании полученных данных в перспективе могут появиться биологически активные добавки, которые помогут справляться с COVID-19, сообщила Остроумова изданию «Ведомости».

Врач объяснил, к чему приводит неправильное применение антибиотиков в пандемию. Внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов сообщил, что из-за нерационального использования антибиотиков во время пандемии коронавируса спектр возбудителей, устойчивых к антибиотикам, значительно вырос.

По словам Чуланова, с 1985 года ученые создали четыре новых вида антибиотикорезистентности, но за последние 30 лет не открыли ни одного принципиально нового антибиотика.