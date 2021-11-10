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Премьер-министром Японии переизбрали Фумио Кисиду

Михаил Алимов

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Премьер-министром Японии переизбрали Фумио Кисиду
Фото: flickr.com/Ubé

Действующий премьер-министр Японии и глава правящей Либерально-демократической партии Фумио Кисида переизбран на пост решением нижней палаты японского парламента. За его кандидатуру проголосовали 297 депутатов. Кисида стал 101-м премьером в истории страны.

Премьер-министра в Японии выбирают большинством голосов, а претендентов выдвигают по одному от каждой партии, передает РИА Новости.

Фумио Кисида был избран на пост 4 октября 2021 года, но из-за истечения срока полномочий нижней палаты парламента 14 октября она была распущена. 31 октября прошли выборы ее нового состава, по итогам которых новые депутаты вновь выбирали премьер-министра, а лидер основной оппозиционной силы в Японии Юкио Эдано запланировал подать в отставку, взяв таким образом на себя ответственность за поражение своей Конституционно-демократической партии на выборах в нижнюю палату парламента.

Правительство премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги в понедельник, 4 октября, в полном составе ушло в отставку. Об этом сообщила канцелярия главы японского кабмина.

В тот же день в Японии объявили новый состав правительства. Его огласил новый генсек правительства Хирокадзу Мацуно. 13 из 19 министров получили свои должности впервые. Так, например, министр сельского хозяйства Гэндзиро Канэко впервые занял пост в правительстве. Отмечалось, что в состав кабмина также вошли три женщины.

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