Рекрутер объяснила, как найти работу при помощи соцсетей и мессенджеров

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Для трудоустройства можно смело использовать соцсети и мессенджеры. Они позволяют быстро наладить контакт с потенциальным работодателем и оперативно отправить ему свое резюме. Об этом рассказала генеральный директор HR-компании «Кадровые решения» Наталья Матрехина.

По словам эксперта, социальные сети отлично справляются с поиском работы. Для этого нужно опубликовать информацию о себе на различных ресурсах — Instagram, Facebook, «ВКонтакте». На своей личной странице стоит заполнить информацию в разделах «Карьера», «О себе». Также стоит упомянуть о поиске работы.

Кроме того, можно просматривать профильные группы по собственной специализации.

Эксперт рассказала в комментарии РИАМО, что в сфере поиска работы набирает обороты Telegram, где есть каналы под любой запрос: на постоянную работу или работу вахтовым методом, фриланс, удаленку, а также на разные специальности.

Она также посоветовала помимо резюме подготовить профайл для соцсетей — краткую выжимку о себе как специалисте. Буквально в 5-7 строчках стоит описать свои навыки и опыт работы, свои сильные стороны.

Поиск подходящего места работы может занять длительное время. Соискателя должны устроить многие факторы: график, уровень заработной платы, отношения в коллективе, обязанности и другие. Карьерный консультант Елена Гируцкая рассказала о легком методе трудоустройства, правилах составления резюме и способах вернуться на рабочее место после длительного перерыва.