«Непоправимый вред»: стилист объяснила, почему Андрей Малахов носит парик

Фото: Youtube / Просто о сложном с Софико Шеварднадзе

Российский телеведущий Андрей Малахов в последнее время все чаще стал появляться на публике в парике. Его фанаты строят различные версии о причинах. Стилист Елена Довженко высказала свое предположение об изменившемся стиле шоумена.

— Создается впечатление, что известный ведущий не всегда имеет возможность пользоваться услугами стилиста и надевает парик. Предполагаю, из-за отсутствия времени перед съемкой, — рассказала она «КП».

По словам специалиста, это может быть связано с частым использованием термоинструмента для выпрямления волос.

— Возможно, это связано с тем, что слишком частое выпрямление волос термоинструментом наносит непоправимый вред, — предположила стилист.

Она отметила, что из-за этого у волос теряются объем и качество.

До этого стало известно, что Малахова вызвали на допрос из-за появления «исчезнувшей» Светланы Светличной в его ток-шоу. Следователи пригласили на допрос телеведущего, а также нескольких членов его команды по делу о пропаже актрисы, которая появилась на съемочной площадке в шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» через несколько дней после своего «исчезновения».