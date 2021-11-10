Андрей Бочкарев рассказал о строительстве нового перехода с «Электрозаводской» БКЛ

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

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Строительство подземного перехода с «Электрозаводской» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии завершено на 61 процент. Об этом 10 ноября сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, монолитные работы на объекте выполнены почти на 80 процентов.

— Также более чем на 85 процентов готова гидроизоляция, обратная засыпка выполнена на три четверти, а работы по проходке горным способом завершены почти наполовину, — отметил Бочкарев.

Как утверждает директор АО «Мосинжпроект», для снижения водопритока при строительстве применяется технология цементации грунта.

К тому же строительство происходит под действующим тоннелем Большого кольца и над действующим тоннелем Арбатско-Покровской линии без остановки движения поездов, что усложняет работу. Также ведется постоянный мониторинг конструкций действующих и возводимых сооружений метрополитена.

Уточняется, что станция БКЛ «Электрозаводская» входит в состав северо-восточного участка Большого кольца, вместе со станциями «Авиамоторная» и «Лефортово» она временно действует в составе Некрасовской ветки метро.

Также Бочкарев сообщил, что на строящейся станции Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро «Сокольники» начался монтаж декоративных панелей потолка.