Сенатор поддержал предложение Гинцбурга об обязательной вакцинации от коронавируса

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Каждая волна коронавируса становится масштабнее предыдущей, а для победы над болезнью необходимо, чтобы граждане делали прививки. Поэтому предложение главы центра имени Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга об обязательной вакцинации является разумным. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

— Надо понимать, что если такой большой ученый, академик, говорит, что без этого мы не обойдемся, то, скорее всего, мы к этому придем. Конечно, эта тема сейчас будет обсуждаться. Я думаю, что предложение Гинцбурга разумно. Мы теряем людей, — отметил он в комментарии Life.ru.

Он добавил, что, как показывает практика, страны, где привилось большое количество населения, легче проходят волны пандемии, а заражаемость там невысокая. При этом в России, где антиковидная вакцина появилась довольно рано, низкие показатели массовой вакцинации.

10 ноября Гинцбург заявил, что пандемия коронавируса закончится, когда в мире привьется от ковида 70 процентов населения. По его словам, нужно с детства приучать людей, что прививаться необходимо.